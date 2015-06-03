تفاقم صافي خسائر فودافون قطر في الربع/4

دبي 3 يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت فودافون قطر للاتصالات اليوم الأربعاء تفاقم خسائرها في الربع الرابع من السنة المالية.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع بيانات الشركة التي أنهت الاحتكار المحلي لأريد التي تسيطر عليها الدولة في 2009 أنها تكبدت خسارة صافية بلغت 66 مليون ريال (18.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

وبالمقارنة خسرت الشركة 33 مليون ريال في الفترة نفسها قبل عام من ذلك. وتبدأ السنة المالية للشركة أول ابريل نيسان.