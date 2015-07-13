هبوط أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية 6.1% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - انخفضت أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية التي تحتكر المرفقين في في قطر 6.1 في المئة في الربع الثاني من العام وفقا لحسابات رويترز. وجاءت النتائج التي أعلنت اليوم الاثنين دون توقعات المحللين.

وحققت الشركة أرباحا قدرها 390.9 مليون ريال (107.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 416.5 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة.

وفي استطلاع أجرته رويترز توقع ثلاثة محللين أن تبلغ الأرباح 428.9 مليون ريال في المتوسط.

وذكرت الشركة في بيان مقتضب أن أرباحها في أول ستة أشهر من العام بلغت 737 مليون ريال ارتفاعا من 716 مليون ريال قبل عام.