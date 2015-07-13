حسابات رويترز: صافي ربح قطر للتأمين ينخفض 12.1% في الربع‭/‬2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن قطر للتأمين أكبر شركة تأمين قطرية مدرجة سجلت انخفاضا نسبته 12.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الثاني من العام.

ووفقا لحسابات رويترز من واقع النتائج المالية للشركة بلغ صافي ربح الشركة 280.4 مليون ريال (77 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

ولم تفصح الشركة عن تفاصيل الأرباح الفصلية في نتائجها المالية.

وتقارن أرباح الربع الثاني مع 319 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2014 لكنها تتجاوز توقعات كيو.ان.بي للخدمات المالية بأن تحقق الشركة أرباحا قدرها 233.9 مليون ريال في الربع الثاني.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح النصف الأول من العام بلغ 577 مليون ريال انخفاضا من 635 مليونا قبل عام.