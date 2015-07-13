ارتفاع صافي ربح مصرف الريان القطري 3.3% في الربع/2

دبي 13 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز أن مصرف الريان ثاني أكبر بنك في قطر من حيث القيمة السوقية سجل زيادة قدرها 3.3 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام اليوم الإثنين وهو ما جاء دون توقعات المحللين.

وبلغ صافي الربح في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران 487 مليون ريال (133.8 مليون دولار) مقارنة مع أرباح بلغت 471.4 مليون ريال في الفترة المماثلة قبل عام وفقا لحسابات لرويترز حيث أن البنك لم يذكر النتائج الفصلية في بيان الأرباح.

وتوقع خمسة محللين في استطلاع لرويترز متوسط صافي ربح قدره 513.3 مليون ريال عن الفترة.

وقال مصرف الريان صاحب أكبر وزن بين الأسهم القطرية على مؤشرات ام.اس.سي.آي إن صافي ربحه للنصف الأول من العام بلغ 998 مليون ريال بزيادة 10.46 بالمئة عن أرباح بلغت 904 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.