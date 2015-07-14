ارتفاع صافي ربح بنك ظفار العماني 5.15% في الربع/2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات رويترز أن أرباح بنك ظفار ثاني أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث الأصول ارتفعت 5.15 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وحقق البنك أرباحا قدرها 10.82 مليون ريـال (28.11 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى نهاية يونيو حزيران مقارنة مع 10.29 مليون ريـال قبل عام وفقا لحسابات رويترز. ولم يذكر البنك تفاصيل النتائج الفصلية في بيان الأرباح.

وذكر البنك في إفصاح للبورصة اليوم الثلاثاء أنه حقق ربحا صافيا قدره 22.6 مليون ريـال في النصف الأول من العام بزيادة 10.5 في المئة عن نفس الفترة في 2014.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي ربح البنك 11.32 مليون ريـال في الربع الثاني بينما قدرت الخليجية بادر لأسواق المال الأرباح الفصلية عند 11.37 مليون ريـال.

وفي أول يوليو تموز أعلن بنكا ظفار وصحار إبرام اتفاق غير ملزم من أجل اندماج مقترح وإجراء فحص نافي للجهالة وهو ما يتطلب موافقة الجهات الرقابية.

ومن شان الاندماج أن يقود لتشكيل ثاني أكبر بنك في السلطنة بقيمة سوقية تبلغ حوالي 1.81 مليار دولار وأصول قيمتها 13.69 مليار دولار وفقا لبيانات تومسون رويترز.