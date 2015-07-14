تراجع صافي ربح بنك الدوحة 1.8% في الربع/2

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بتراجع صافي ربح بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول 1.8 بالمئة في الربع الثاني من العام ليأتي دون توقعات المحللين.

وحقق البنك 380.8 مليون ريـال (104.6 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 387.7 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي. ولم يذكر البنك تفاصيل النتائج الفصلية في بيان الأرباح.

كان متوسط توقعات سبعة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 395.5 مليون ريـال.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربحه بلغ 801 مليون ريـال في النصف الأول من السنة ارتفاعا من 787 مليون ريـال قبل عام.