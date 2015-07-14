نمو صافي ربح التجاري القطري 17.3% في الربع/2 متجاوزا التوقعات

دبي 14 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك التجاري القطري ثاني أكبر مصرف في البلاد من حيث الأصول اليوم الثلاثاء نمو أرباحه 17.3 بالمئة في الربع الثاني من العام لتفوق توقعات المحللين.

ولم يكشف البنك عن صافي ربحه في الربع المقابل من العام الماضي. وتشير بيانات تومسون رويترز إلى أن البنك حقق أرباحا قدرها 489.8 مليون ريـال في نفس الفترة قبل عام وإن كان الفارق لا يعادل نسبة الزيادة الواردة في بيان اليوم.