بنك عودة اللبناني يقول صافي ربح النصف/1 من 2015 زاد 7% إلى 202 مليون دولار
بيروت 23 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك عودة اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه في النصف الأول من العام ارتفع سبعة في المئة إلى 202 مليون دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضاف البنك في بيان أن أصوله المجمعة زادت إلى 42.3 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2015. وارتفعت الأصول 1.4 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2014 رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المواتية في المنطقة. (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال)
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