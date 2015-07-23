مقدمة 1-بنك عودة اللبناني يقول صافي ربح النصف/1 من 2015 زاد 7%

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بيروت 23 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك عودة اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه في النصف الأول من العام ارتفع سبعة في المئة إلى 202 مليون دولار مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ويرجع ذلك في معظمه إلى زيادة الإيرادات وتحقيق نمو صحي في عملياته في مصر وتركيا.

وأضاف البنك في بيان أن أصوله المجمعة زادت إلى 42.3 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران 2015. وارتفعت الأصول 1.4 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من 2014 رغم الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المواتية في المنطقة.

ونمت الأصول من أنشطة البنك في مصر وتركيا 18 و13 في المئة على الترتيب مع الأداء القوي في لبنان. وارتفع إجمالي الإيرادات 55.4 مليون دولار.

وقال البيان إن النتائج تؤكد مجددا قدرة البنك على تحقيق نمو في أنشطته وصافي أرباحه وتعزيز مركزه المالي.

وقال البنك إنه يواصل تبني سياسة صارمة لإدارة المخاطر والحفاظ على جودة الأصول لتخفيف تأثره من تداعيات الأزمة السورية على الاقتصاد اللبناني.