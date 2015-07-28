استقرار صافي ربح بنك بيبلوس اللبناني في النصف/1

بيروت 28 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بيبلوس اللبناني اليوم الثلاثاء إن صافي أرباحه المجمعة للنصف الأول من العام ارتفع 1.1 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان إن الأرباح التي حققها في الأشهر الستة حتى 30 يونيو حزيران بلغت 70.1 مليون دولار لكنه لم يكشف المزيد من التفاصيل.

ووفقا لبيانات لرويترز فإن بيبلوس هو ثالث أكبر بنك في لبنان من حيث القيمة السوقية.

وأضاف البيان أن البنك "أبقى على استراتيجيته الحذرة الهادفة إلى المحافظة على جودة أصوله وحماية القيمة للمساهمين."