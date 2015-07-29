هبوط صافي ربح أريد القطرية 39% في الربع/2

دبي 29 يوليو تموز (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أريد القطرية للاتصالات اليوم الأربعاء هبوط صافي أرباحها 39 بالمئة في الربع الثاني من العام في سادس انخفاض له خلال ثمانية أرباع.

وجاء تراجع أرباح الشركة التي كانت تحتكر السوق في السابق بعد صعوبات واجهتها في شمال أفريقيا والعراق الذي مزقه الحرب وتراجعات شديدة لقيمة الروبية الاندونيسية. وتعمل أريد في نحو 13 منطقة بالشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وحققت الشركة القطرية أرباحا صافية قدرها 501 مليون ريـال (137.6 مليون دولار) في الثلاثة الأشهر حتى 30 من يونيو حزيران انخفاضا من 817 مليون ريـال في نفس الفترة من العام الماضي.

وكان محللان استطلعت رويترز رأيهما توقعا وصول أرباح الشركة التي تملك فيها الدولة حصة أغلبية إلى ما بين 565 مليون ريـال و592 مليونا.

وبلغت إيرادات الشركة ثمانية مليارات ريـال في الربع الثاني مقارنة مع 8.4 مليار ريـال قبل عام.