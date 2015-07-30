نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 6.2% في النصف/1

بيروت 30 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه ارتفع 6.2 بالمئة في النصف الأول من العام بفضل نمو أرباح فروعه بالخارج.

وقال البنك في بيان إن صافي ربح المجموعة في ستة أشهر حتى يونيو حزيران بلغ 190.35 مليون دولار. وكان البنك حقق أرباحا صافية قدرها 179.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.