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نمو صافي ربح بنك بلوم اللبناني 6.2% في النصف/1

Thu Jul 30, 2015 1:39pm GMT
 
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بيروت 30 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه ارتفع 6.2 بالمئة في النصف الأول من العام بفضل نمو أرباح فروعه بالخارج.

وقال البنك في بيان إن صافي ربح المجموعة في ستة أشهر حتى يونيو حزيران بلغ 190.35 مليون دولار. وكان البنك حقق أرباحا صافية قدرها 179.2 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتشير أحدث بيانات تومسون رويترز إلى أن بلوم هو ثاني أكبر البنوك في لبنان من حيث القيمة السوقية بعد بنك عودة. (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 