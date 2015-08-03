مقدمة 1-نمو أرباح صناعات قطر 20% في الربع/2 وتراجعها النصف/1

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من ماثيو سميث

دبي 3 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت صناعات قطر اليوم الاثنين ارتفاع أرباح الربع الثاني من العام 20 بالمئة متجاوزة توقعات المحللين رغم هبوط أرباح النصف الأول مقارنة مع العام الماضي نظرا لانخفاض أسعار البتروكيماويات.

وقالت شركة البتروكيماويات والصلب والأسمدة في بيان إنها حققت ربحا بلغ 1.5 مليار ريـال (412 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران.

كانت الأرباح 1.25 مليار ريـال قبل عام وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تحقق صناعات قطر ربحا صافيا فصليا قدره 1.21 مليار ريـال في المتوسط.

وارتفعت الإيرادات الفصلية لصناعات قطر 20 بالمئة إلى 1.6 مليار ريال مقارنة مع الربع الأول من 2015 مع قيام الشركة ببيع مزيد من الصلب والبتروكيماويات.

وأضاف البيان أن أرباح الشركة للنصف الأول من السنة بلغت 2.4 مليار ريـال انخفاضا من 2.8 مليار ريـال قبل عام.