نمو صافي ربح البنك الأهلي المتحد البحريني 4.2% في الربع/2

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد أكبر مصرف في البحرين اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي الربح العائد للمساهمين 4.2 بالمئة في الربع الثاني من العام مع زيادة صافي دخل الفائدة.

وقال البنك في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 131.2 مليون دولار في الأشهر الثلاثة التي انتهت في يونيو حزيران الماضي مقابل 125.9 مليون دولار في نفس الفترة من العام 2014.

وبلغ صافي الدخل من الفائدة في الربع الثاني 391.7 مليون دولار بارتفاع 2.6 بالمئة عن نفس الفترة من العام الماضي.