نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 27.5% في الربع/2

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) اليوم الخميس ارتفاع أرباحها 27.5 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقالت الشركة التي كانت تحتكر السوق سابقا في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 13.31 مليون دينار (35.29 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 10.44 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق بتلكو أرباحا فصلية قدرها 14.1 مليون دينار.

وقالت بتلكو في البيان إن إيراداتها في الربع الثاني بلغت 92.1 مليون دينار. وكانت الشركة حققت إيرادات قدرها 97 مليون دينار في نفس الفترة قبل عام.

وبلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول 27.54 مليون دينار ارتفاعا من 24.90 مليون دينار في الفترة المقابلة من 2014. ووافق مجلس إدارة الشركة أيضا على صرف توزيعات مؤقتة قدرها 0.010 دينار للسهم.