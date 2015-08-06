مقدمة 1-نمو صافي ربح بتلكو البحرينية 27.5% في الربع/2

(لإضافة تفاصيل)

من ماثيو سميث

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - سجلت البحرين للاتصالات (بتلكو) اليوم الخميس زيادة نسبتها 27.5 بالمئة في أرباح الربع الثاني من العام مع تحقيق وفورات في التكاليف وارتفاع العائد على الاستثمار النقدي وانخفاض تكلفة الفائدة وهو ما طغى على تراجع الإيرادات.

وتمكنت بتلكو المحتكر السابق لسوق الاتصالات في البحرين من وقف هبوط مستمر في الأرباح ليرتفع ربحها في خمسة من تسعة أرباع منذ استحواذها على وحدات تابعة لشركة كيبل آند وايرلس.

وقبل ذلك هبطت أرباح بتلكو في 16 من 18 ربعا حتى الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران 2013.

وقالت بتلكو في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 13.31 مليون دينار (35.29 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 10.44 مليون دينار في نفس الفترة من العام الماضي.

وتوقع بنك سيكو البحرين أن تحقق بتلكو أرباحا فصلية قدرها 14.1 مليون دينار.

وهبطت إيرادات بتلكو إلى 92.1 مليون دينار من 97 مليون دينار وعزت الشركة الهبوط إلى "ضغوط المنافسة في أسواق رئيسية" وتحركات غير مواتية في أسعار صرف العملات.