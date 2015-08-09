ارتفاع صافي ربح البركة البحرينية 2.3% في الربع/2

دبي 9 أغسطس آب (رويترز) - قالت مجموعة البركة المصرفية البحرينية في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي أرباحها في الربع الثاني من العام ارتفع 2.3 بالمئة.

وقال البنك الذي يعمل في أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط وآسيا وافريقيا في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 44.8 مليون دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية 30 يونيو حزيران مقابل 43.8 مليون قبل عام.

وفي يونيو حزيران قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف لرويترز في رسالةالكترونية إن احتمال تخفيف هيئة الرقابة على المصارف في إندونيسيا القيود على الملكية الأجنبية للبنوك الإسلامية قد يسهم في تحقيق المجموعة هدفها بدخول القطاع الإسلامي في إندونيسيا في العام المقبل.