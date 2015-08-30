مقدمة 1-انفستكورب في البحرين تقول إن تذبذب الاسواق لن يضر بأنشطتها

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من ديفيد فرنش

دبي 30 أغسطس آب (رويترز) - قال الرئيس التفنيذي المشارك لشركة انفستكورب للاستثمار البديل ومقرها البحرين اليوم الأحد إنه يتوقع أن تجتاز أنشطة الشركة التذبذب الحالي في الأسواق العالمية والمحلية وذلك بعد أن أعلنت الشركة نمو صافي أرباحها السنوية 13 في المئة.

وقال ريشي كابور للصحفيين في مؤتمر عبر الهاتف إن المستثمرين في الخليج يسعون لاستثمار أموالهم في مجالات جديدة وبصفة خاصة تنويع مجالات الاستثمار خارج المنطقة.

وقال "مررنا بأوضاع مماثلة في الماضي سواء بسبب تراجع أسعار النفط أو التوترات السياسية ولكن انفستكورب هيأت نفسها كأداة للمستثمرين لتوجيه جزء من ثرواتهم الحالية لفرص استثمار مغرية في الولايات المتحدة وأوروبا."

وقال كابور الذي تمت ترقيته ليشغل منصب رئيس تنفيذي مشارك مع محمد الشروقي بعد رحيل نمير قيردار في 30 يونيو حزيران "سيكون لذلك وقع أفضل في بيئة تتفاقم فيها حالة عدم اليقين."

وقالت انفستكورب في بيان للبورصة إن صافي الدخل في 12 شهرا حتى 30 يونيو حزيران بلغ 116.7 مليون دولار ارتفاعا من 103.1 مليون قبل عام. وبلغ معدل العائد على حقوق المساهمين 16 بالمئة دون تغيير عن العام السابق.

ولقيت الايرادات دعما من أرباح من استثمارات الشركة بما في ذلك عمليات تخارج أهمها برلين باكجينج في حين تقلص الدخل صندوق التحوط 68.7 في المئة.