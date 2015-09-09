صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي يرتفع 9.3% في النصف/1

الرباط 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة مصارف في المغرب اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين في النصف الأول من العام ارتفع 9.3 في المئة إلى 1.2 مليار درهم (123 مليون دولار) رغم زيادة مخصصات تغطية الديون المتعثرة ومخاطر أخرى في أفريقيا.