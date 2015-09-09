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صافي ربح البنك الشعبي المركزي المغربي يرتفع 9.3% في النصف/1

Wed Sep 9, 2015 1:06pm GMT
 
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الرباط 9 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت البنك الشعبي المركزي أحد أكبر ثلاثة مصارف في المغرب اليوم الأربعاء إن صافي الربح العائد للمساهمين في النصف الأول من العام ارتفع 9.3 في المئة إلى 1.2 مليار درهم (123 مليون دولار) رغم زيادة مخصصات تغطية الديون المتعثرة ومخاطر أخرى في أفريقيا.

ويواجه البنك زيادة حجم الديون المتعثرة في سوقه المحلية مع تباطؤ الاقتصاد كما أنه يستثمر مثل بنوك مغربية أخرى في الدول الواقعة جنوبي الصحراء الأفريقية الكبرى والتي يراها مستثمرون عالية المخاطر.

(الدولار= 9.7271 درهم مغربي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 