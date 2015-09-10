سامير المغربية تتكبد خسائر 2.17 مليار درهم في النصف/1
الرباط 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة سامير المغربية لتكرير النفط في بيان اليوم الخميس إنها تكبدت خسارة قدرها 2.17 مليار درهم (223 مليون دولار) في النصف الأول من 2015 وعزت ذلك في الأساس إلى أعمال صيانة أجريت في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.
وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها يعتزم عقد اجتماع في 11 سبتمبر أيلول لتحديد شروط زيادة في رأس المال في مسعى لتجاوز صعوباتها المالية.
(الدولار = 9.7235 درهم مغربي) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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