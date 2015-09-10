مقدمة 1-سامير المغربية تتكبد خسائر 223 مليون دولار في النصف/1

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الرباط 10 سبتمبر أيلول (رويترز) - قالت شركة سامير المغربية لتكرير النفط اليوم الخميس إنها تكبدت خسارة قدرها 2.17 مليار درهم (223 مليون دولار) في النصف الأول من 2015 بسبب أعمال صيانة أجريت في يناير كانون الثاني وفبراير شباط.

وأعلنت سامير التي تسيطر عليها كورال بتروليوم القابضة الشهر الماضي خططا لوقف الإنتاج في مصفاة المحمدية التي تبلغ طاقتها 200 ألف برميل يوميا.

ومنذ ذلك الحين تحجز سلطات الضرائب المغربية على الحسابات المصرفية للشركة في مسعى لتحصيل ضرائب متأخرة بقيمة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار).

وأضافت الشركة أن مجلس إدارتها يعتزم عقد اجتماع في 11 سبتمبر أيلول لتحديد شروط زيادة في رأس المال سعيا لتجاوز صعوباتها المالية.

وحققت الشركة قبل عام أرباحا نصف سنوية بلغت 211 مليون درهم.

وإلى جانب الخسائر نصف السنوية التي منيت بها هذا العام قالت الشركة إن مبيعاتها نزلت 32 بالمئة كما هبطت عائداتها 50 بالمئة.

وأظهرت بيانات سامير أن إجمالي ديونها تجاوز 24 مليار درهم في نهاية 2014 بما في ذلك المليارات المستحقة للحكومة عن ضرائب ورسوم. وسجلت الشركة عجزا في التدفقات النقدية بلغ 11 مليار درهم.