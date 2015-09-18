مقدمة 1-صافي ربح المجمع الشريف للفوسفاط المغربي يقفز 66% في النصف/1

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الرباط 18 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت بيانات المجمع الشريف للفوسفاط (أو.سي.بي) المغربي اليوم الجمعة أن صافي ربح المجموعة أكبر مصدر للفوسفات في العالم قفز 66 بالمئة في النصف الأول من العام الحالي بدعم من تأثير ارتفاع الدولار.

كما عزت الشركة ارتفاع صافي ربحها إلى 3.99 مليار درهم مغربي (416.5 مليون دولار) إلى زيادة الإنتاج.

ورفعت المجموعة التي تديرها الدولة الإنتاج في السنوات الأخيرة للمساعدة على تعويض هبوط الأسعار. والمجمع الشريف للفوسفاط أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في المغرب.

وشهد أداء المجمع خلال الأشهر الستة تحسنا مقارنة مع العام الماضي حين نزلت الأرباح في العام بأكمله 11.7 بالمئة.

وتهدف الشركة لزيادة الإنتاج إلى 47 مليون طن من الفوسفات الصخري الخام في 2017 من نحو 30 مليون طن في السنوات القليلة الماضية. وقالت إن إنتاج الأسمدة سيصل إلى عشرة ملايين طن في 2017.

وارتفع إجمالي الإيرادات المجمعة إلى 23.9 مليار درهم في النصف الأول من العام مقارنة مع 19.3 مليار قبل عام. وزاد إجمالي الأصول ثمانية بالمئة إلى 139 مليار درهم.

وجمعت الشركة مليار دولار عبر إصدار سندات دولية في وقت سابق هذا العام عقب باكورة إصداراتها من السندات الدولية العام الماضي والذي جمعت فيه 1.55 مليار دولار لتمويل استثمارات من بينها عمليات استحواذ.

وفي العام الماضي توصل المجمع الشريف للفوسفاط إلى اتفاق على شراء الحصة البالغة 50 بالمئة التي تملكها بونجي ومقرها الولايات المتحدة في مشروعهما المغربي المشترك للأسمدة بونجي مغرب فوسفور مقابل مبلغ لم تكشف عنه.

ووقع المجمع أيضا اتفاقا لشراء حصة نسبتها عشرة بالمئة في شركة فيرتيليزانتيس هيرينجز ومقرها البرازيل مقابل 145 مليون ريـال برازيلي (38 مليون دولار).