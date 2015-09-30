مقدمة 1-نمو صافي ربح الضحى المغربية للعقارات 1% في النصف/1

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الرباط 30 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت شركة الضحى أكبر مطور عقاري في المغرب من حيث القيمة السوقية اليوم الأربعاء ارتفاع صافي ربح النصف الأول من السنة واحدا بالمئة بعد أن خفضت الشركة الديون وعززت التدفقات النقدية.

وقالت الشركة إن صافي الربح بلغ 614 مليون درهم (63.37 مليون دولار) بينما ارتفعت الايرادات المجمعة 0.5 بالمئة إلى 3.38 مليار درهم.

وبعد انخفاص بنسبة 40 بالمئة في أرباح 2014 بدأت الضحى خطة لتقليص ديونها وتجديد التدفقات المالية عن طريق بيع الأراضي والعقارات.

وقالت الشركة إن اجمالي الدين انخفض 11 بالمئة إلى 8.3 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2015. وأضافت أن التدفقات المالية التشغيلية قفزت 202 بالمئة إلى 1.7 مليار درهم.

كانت أسهم الضحى خسرت نحو 50 بالمئة من قيمتها في الاثني عشر شهرا الأخيرة وفقا لبيانات لرويترز. وارتفع السهم 1.5 بالمئة إلى 25.5 درهم اليوم بعد إعلان النتائج.

وباعت الشركة 9063 عقارا في الأشهر الستة الأولى انخفاضا من 9641 في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء 71 بالمئة من إيرادات المبيعات من الإسكان الموجه لذوي الدخل المنخفض الذي تشجعه الحكومة عن طريق إعفاءات ضريبية.