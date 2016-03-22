زيادة صافي ربح المجمع الشريف للفوسفاط في المغرب 58% في 2015
الرباط 22 مارس آذار (رويترز) - قال المجمع الشريف للفوسفاط في المغرب أكبر مصدر للفوسفات في العالم في بيان اليوم الثلاثاء إنه سجل زيادة 57.8 في المئة في صافي ربح 2015 إلى 8.01 مليار درهم (825.76 مليون دولار) بفضل زيادة الإنتاج.
وأظهرت بيانات المجمع أن الإيرادات المجمعة ارتفعت العام الماضي إلى 47.74 مليار درهم من 41.43 مليار في 2014.
(الدولار= 9.7002 درهم مغربي) (إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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