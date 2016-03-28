أرباح نقدية لمساهمي الاتصالات الفلسطينية 59.2 مليون دينار

رام الله (الضفة الغربية) 28 مارس آذار (رويترز) - أقرت الهيئة العامة لشركة الاتصالات الفلسطينية (بالتل) اليوم الاثنين توزيع أرباح نقدية على مساهميها بقيمة 59.2 مليون دينار أردني للعام 2015.

وقالت الشركة في بيان إن توزيع الأرباح النقدية سيكون " بنسبة 45 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم والبالغة دينار أردني واحد أي ما يساوي 45 قرشا للسهم."

وأوضح البيان أن التقرير المالي لعام 2015 أظهر "انخفاضا في صافي الأرباح بنسبة 2.4 في المئة حيث بلغ حوالي 83.1 مليون دينار أردني بالمقارنة مع العام 2014."