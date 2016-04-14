ارتفاع صافي ربح بنك مسقط العماني 1.1% في الربع/1

دبي 14 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج بنك مسقط العماني اليوم الخميس إنه حقق زيادة 1.1 بالمئة في صافي أرباح الربع الأول من العام مقارنة بنفس الفترة قبل عام على خلفية زيادة الدخل من القروض والرسوم والعمولات.

ووفقا لبيان على موقع بورصة مسقط حقق البنك صافي ربح قدره 43.8 مليون ريال (113.8 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار مقارنة بصافي ربح 43.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2015 .

وكانت المجموعة المالية هيرمس قد توقعت أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 45.24 مليون ريال فيما توقعت الخليجية بادر للأسواق المالية أن يحقق 42.80 مليون ريال خلال الفترة نفسها.

وقفز كل من صافي الدخل من الفوائد والإيرادات الأخرى 10.5 بالمئة إلى 68.04 مليون ريال و40 مليون ريال على التوالي.

وزادت محفظة القروض والسلفيات 6.9 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 6.92 مليار ريال حتى يوم 31 مارس آذار فيما ارتفعت الودائع 7 بالمئة في الفترة نفسها إلى 6.97 مليار ريال.

وقال بنك مسقط يوم 5 أبريل نيسان إنه حصل على جميع الموافقات المطلوبة لافتتاح مكتب تمثيلي في إيران مما يجعله واحدا من أوائل المؤسسات المالية الأجنببية التي تؤسس مقرا لها في طهران منذ رفع العقوبات الدولية التي كانت مفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي في يناير كانون الثاني.