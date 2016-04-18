Sun 25 Dec 2016 | 5:15 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

صافي ربح بنك الدوحة ينخفض 16% الربع/1 ويأتي دون التوقعات

Mon Apr 18, 2016 12:05pm GMT
 
[-] نص [+]

دبي 18 أبريل نيسان (رويترز) - أعلن بنك الدوحة -رابع أكبر بنوك قطر من حيث الأصول- اليوم الاثنين أن صافي ربحه في الربع الأول هبط 16 في المئة منخفضا عن توقعات المحللين.

وحقق البنك أرباحا صافية 354.16 مليون ريال (97.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من العام حتى 31 مارس آذار مقارنة مع 420.21 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق بحسب إشعار أرسل للبورصة القطرية.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن يحقق البنك أرباحا صافية 399.2 مليون ريال في الربع الأول.

وفي يناير كانون الثاني حذر الرئيس التنفيذي للبنك آر. سيثارامان من أن الاوضاع الاقتصادية العالمية الصعبة بما في ذلك انخفاض أسعار السلع الأولية وتذبذب أسواق العملات سينال من أداء البنك في عام 2016.

(الدولار = 3.6413 ريال قطري) (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 