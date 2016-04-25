هبوط صافي ربح الخليج الدولية القطرية 77.8% في الربع/1

دبي 25 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت الخليج الدولية للخدمات في قطر اليوم الاثنين انخفاض صافي ربح الربع الأول من العام 77.8 بالمئة اليوم الاثنين مع تراجع الإيرادات في كل خطوط أعمالها وتأثر أنشطتها بانخفاض أسعار النفط.

وقال بيان إن الشركة القطرية التي تعمل في التأمين والنقل الجوي والنفط والغاز والتموين حققت ربحا بلغ 78.9 مليون ريال (21.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار.

بالمقارنة كان ربح الفترة المماثلة من 2015 أعلى من ذلك إذ بلغ 355.7 مليون ريال في حين توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية أن تبلغ الأرباح الفصلية 123.1 مليون ريال.

وهبطت الإيرادات 35.9 بالمئة إلى 775.2 مليون ريال.

وأوضح البيان أن التراجع السنوي يرجع إلى عوامل منها انخفاض الأسعار وتراجع مستوى النشاط بشتى مجالات عمل المجموعة بسبب الأوضاع الحالية في السوق والتحديات الناجمة عن انخفاض أسعار النفط العالمية.