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بنك بلوم اللبناني: ارتفاع صافي الربح 18.7% في الربع/1

Wed Apr 27, 2016 1:35pm GMT
 
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بيروت 27 أبريل نيسان (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الخميس إن صافي ربحه في الربع الأول من 2016 ارتفع 18.7 بالمئة إلى 108.23 مليون دولار لأسباب أهمها زيادة أرباح الوحدات التابعة له.

وقال البنك إن حجم أصوله ارتفع إلى 29.3 مليار دولار في نهاية مارس آذار بزيادة 4.3 بالمئة.

وزادت إيداعات العملاء 4.7 بالمئة إلى 25.2 مليار دولار في حين قفزت القروض الشخصية 5.3 بالمئة إلى 7.3 مليار دولار. (إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
 