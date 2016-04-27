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هبوط أرباح بروة العقارية القطرية 80% في الربع/1

Wed Apr 27, 2016 8:30pm GMT
 
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الدوحة 27 أبريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال مجموعة بروة العقارية إحدى كبرى شركات التطوير العقاري المدرجة في قطر هبوط صافي ربحها 80 بالمئة في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة في بيان إنها حققت أرباحا صافية قدرها 651 مليون ريال قطري (178.82 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس آذار. وكانت الشركة حققت أرباحا بلغت 3.255 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بدعم من بيع عقارات قيمتها 2.7 مليار ريال.

وتملك شركة الديار القطرية التابعة لصندوق الثروة السيادي جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 45 بالمئة في بروة. وتركز الديار القطرية على قطاع العقارات.

(الدولار = 3.6406 ريال قطري) (إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
 