مصحح-أرباح ألمنيوم البحرين تهوي 89% في الربع/1 بفعل انهيار أسعار الألومنيوم

(لتوضيح أن سبب هبوط الأرباح هو انخفاض أسعار الألمنيوم وليس تغيرات في معايير المحاسبة)

دبي 2 مايو أيار (رويترز) - أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) التي تمتلك واحدة من أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم اليوم الاثنين تراجع صافي ربحها في الربع الأول 88.6 بالمئة نتيجة لانهيار أسعار الألومنيوم.

وقالت الشركة في بيان إن صافي الدخل في الثلاثة أشهر التي انتهت في 31 مارس آذار بلغ 4.2 مليون دينار (11.22 مليون دولار) مقابل ربح بلغ 37.2 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

أضاف البيان أن صافي الدخل شمل بنودا استثنائية غير متكررة بقيمة 54 ألفا و263 دينارا في الربع الأول مقابل 396 ألفا و981 دينارا في الفترة ذاتها قبل عام دون الخوض في تفاصيل.

وأعلنت ألبا في فبراير شباط تخفيض توزيعات الأرباح لعام 2015 لتوفير سيولة لمشروع توسعها المتوقع أن تبلغ تكلفته 3.5 مليار دولار ورفع الإنتاج السنوي إلى 1.45 مليون طن.

واختارت ألبا شركة بكتل مقاولا لمشروع توسيع الخط السادس في أبريل نيسان.

وقال الرئيس التنفيذي لألبا في نوفمبر تشرين الثاني إن الشركة ستحقق خفض التكاليف النقدية المستهدف بواقع 150 دولارا للطن بحلول يناير كانون الثاني 2016 على الرغم من أن الشركة كانت تتطلع لمزيد من التوفير في التكاليف.