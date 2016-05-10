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صافي ربح مجموعة البركة المصرفية في البحرين يتراجع 5.1% في الربع/1

Tue May 10, 2016 12:20pm GMT
 
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دبي 10 مايو أيار (رويترز) - سجلت مجموعة البركة المصرفية في البحرين المتخصصة في المعاملات الإسلامية وتعمل فيما يزيد عن 12 دولة هبوطا بلغ 5.1 في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام اليوم الثلاثاء.

وقالت المجموعة في بيان إن صافي الربح العائد للمساهمين بلغ 37.8 مليون دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس آذار مقابل ربح قدره 39.8 مليون دولار في الفترة المماثلة من 2015.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 