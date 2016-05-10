أليانس العقارية المغربية تتكبد خسارة قياسية في 2015

الرباط 10 مايو أيار (رويترز) - قالت أليانس العقارية المغربية اليوم الثلاثاء إنها منيت بخسارة صافية قياسية بلغت 1.8 مليار درهم (187 مليون دولار) في 2015 بسبب إعادة هيكلة الديون والتباطؤ الاقتصادي في المغرب.

وقال أحمد عمور العضو المنتدب للشركة إن ديون أليانس بلغت 7.3 مليار درهم انخفاضا من 8.5 مليار درهم في 2014.

وأبلغ رويترز بالهاتف أن الخسارة "استثنائية وخطتنا لإعادة الهيكلة تستهدف تقليص الديون إلى 3.5 مليار درهم والعودة إلى الربحية في نهاية 2016.

كانت الهيئة المغربية لسوق الرساميل علقت تداول أسهم الشركة اليوم لحين إعلان نتائج 2015. وأجلت الشركة إعلان النتائج أكثر من شهر قائلة إنها احتاجت الوقت لتنقيح خطة إعادة هيكلة الديون.