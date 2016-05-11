انخفاض أرباح الاتصالات الأردنية 73% في الربع/1

عمان 11 مايو أيار (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الاتصالات الاردنية (أورانج) اليوم الأربعاء أن صافي ربحها هبط في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 72.7 بالمئة إلى 2.34 مليون دينار (3.3 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب البيانات المالة للشركة على موقع البورصة فقد نما صافي الايرادات في الربع الأول من العام الحالي سبعة بالمئة إلى 85.5 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2015.

وأظهرت النتائج أيضا ارتفاع تكاليف الخدمات لدى الشركة 23 بالمئة في الربع الأول إلى 43.1 مليون دينار.

وتمتلك فرانس تيلكوم الفرنسية نسبة 51 بالمئة من رأسمال الاتصالات والضمان الاجتماعي 29 بالمئة وشركة نور الكويتية 10 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار)