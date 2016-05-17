مقدمة 1-فودافون قطر تنوي تقليص العمالة مع تفاقم الخسائر ورئيسها "يتنازل عن منصبه"

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من ماثيو سميث

دبي 17 مايو أيار (رويترز) - قالت شركة فودافون قطر اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتقليص حجم العمالة بها بنسبة عشرة بالمئة بعد أن زادت خسائرها للفصل السادس على التوالي وعزت ذلك للمنافسة وضعف الإقبال على المكالمات الدولية.

ولم تحقق فودافون قطر التابعة لمجموعة فودافون العالمية ربحا فصليا صافيا منذ ان انهت احتكار شركة أريد الحكومية للسوق المحلية عام 2009 لكنها بدت قريبة من بلوغ حد التعادل في منتصف 2014.

غير أن اريد سعت منذ ذلك الحين للدفاع عن حصتها السوقية وخفضت الأسعار لاجتذاب العملاء مرة أخرى.

وزادت خسائر فودافون قطر في الربع الأخير إلى ثلاثة أمثالها قبل عام تقريبا لتصل إلى 180 مليون ريال (49.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 مارس آذار مقابل 66 مليون قبل عام.

وتبدأ السنة المالية لشركة فودافون قطر في الأول من أبريل نيسان.

وفي السنة المالية 2015-2016 بلغ صافي خسائر الشركة 465.7 مليون ريال مقارنة بخسارة قدرها 215.8 مليون ريال في السنة السابقة.