مقدمة 1-تراجع أرباح الصندوق السيادي البحريني في 2015 بفعل خفض القيمة

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دبي 22 مايو أيار (رويترز) - أعلن صندوق الثروة السيادية البحريني ممتلكات تراجع صافي الربح 68.7 بالمئة في 2015 بفعل خسائر انخفاض القيمة الناجمة عن هبوط أسعار المعادن.

يملك الصندوق حصص الدولة في شركات بحرينية مثل ألمنيوم البحرين (ألبا) والبحرين للاتصالات (بتلكو) لكنه يتوسع بمحفظته الأجنبية في الأشهر الأخيرة من خلال عدد من الصفقات الجديدة.

وبلغ صافي الربح 76.3 مليون دولار في 2015 مقارنة مع 243.6 مليون دولار في السنة السابقة. ويرجع الهبوط إلى خفض قيمة الشهرة في ألبا بإجمالي 583 مليون دولار نتيجة لهبوط أسعار الألومنيوم حسبما ذكر محمود الكوهجي الرئيس التنفيذي في تصريحات لرويترز.

وتواجه شركات الألومنيوم مصاعب في أنحاء العالم وسط تراجع الأسعار ببورصة لندن للمعادن نتيجة للمعروض الكثيف من المنتجين الصينيين. وتراجع صافي ربح ألبا 38 بالمئة في 2015.

لكن ارتفاع مساهمة حصص الأرباح من شركاتها وتحسن أداء طيران الخليج ساهما في تخفيف حدة خفض القيمة.

وقال الكوهجي "لا ريب أن سعر النفط المنخفض قلص تكاليفنا التشغيلية لكن أعتقد أن حقيقة الأمر ترجع إلى إعادة الهيكلة التي قمنا بها" مشيرا إلى إعادة التنظيم التي تشهدها شركة الطيران وتضمنت تقليص الرحلات والوظائف.

وقال الكوهجي إن ممتلكات يواصل البحث عن صفقات جديدة رغم استمرار الأوضاع الصعبة بالسوق في 2016.

كان الصندوق أعلن الأسبوع الماضي أنه سيشتري حصة بمحفظة أصول عقارات تجارية قيمتها 250 مليون دولار في الولايات المتحدة. وأعلن عن صفقة لشراء 49 بالمئة من شركة الألومنيوم الاسبانية ألياستور في نوفمبر تشرين الثاني.