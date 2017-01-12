تراجع صافي ربح الوطني العماني 19.9% في الربع/4

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن البنك الوطني العماني ثالث أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول قد شهد تراجعا نسبته 19.9 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي.

وحقق البنك 13.68 مليون ريال (35.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية للبنك.

كان صافي الربح 17.07 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تبلغ الأرباح الفصلية للبنك 14.35 مليون ريال في حين قدرتها الخليجية بادر لأسواق المال عند 13.50 مليون ريال.