تراجع صافي ربح ريسوت للاسمنت 11.9% في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بانخفاض صافي ربح ريسوت للاسمنت العمانية 11.9 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وبلغ صافي ربح الشركة 4.53 مليون ريال (11.78 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 5.14 مليون قبل عام.

حسبت رويترز النتائج الفصلية من واقع البيانات المالية للشركة.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت أن يبلغ صافي الربح 5.50 مليون ريال في حين توقعت الخليجية بادر لأسواق المال 4.90 مليون.

وقال بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح ريسوت للعام بأكمله بلغ 21.19 مليون ريال ارتفاعا من 20.95 مليون ريال.