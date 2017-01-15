نمو صافي ربح بنك مسقط 1.3 بالمئة في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تظهر حسابات لرويترز أن بنك مسقط أكبر البنوك العمانية حقق زيادة 1.3 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي وهو ما جاء متفقا مع تقديرات المحللين.

وحقق البنك 39.7 مليون ريال (103.2 مليون دولار) ربحا في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول ارتفاعا من 39.2 مليون ريال قبل عام.

لم يكشف بنك مسقط النتائج الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

كان ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يحقق البنك ربحا فصليا قدره 41.7 مليون ريال.

وللعام بأكمله بلغ صافي الربح 176.6 مليون ريال بزيادة 0.6 بالمئة عن الفترة ذاتها من 2015 حسبما ذكر البنك في بيان إلى بورصة مسقط.