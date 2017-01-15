تراجع صافي ربح بنك ظفار العماني 19.6% في الربع/4

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - تراجع صافي ربح بنك ظفار ثاني أكبر البنوك العمانية من حيث الأصول 19.6 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لما أظهرته حسابات أجرتها رويترز.

وبلغ صافي ربح الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول 10.75 مليون ريال (27.95 مليون دولار) مقارنة مع 13.37 مليون ريال في الفترة ذاتها من 2015.

لم يعلن البنك عن الأرقام الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية السابقة.

كانت المجموعة المالية هيرميس توقعت 11.63 مليون ريال والخليجية بادر لأسواق المال 10.50 مليون ريال.

وقال إشعار للبورصة إن صافي ربح 2016 بأكمله بلغ 47.62 مليون ريال ارتفاعا من 46.77 مليون ريال في السنة السابقة.

وزاد صافي القروض والسلف 9.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.99 مليار ريال في نهاية ديسمبر كانون الأول ونمت الودائع 11.3 بالمئة إلى 2.89 مليار ريال.

كان بنك ظفار قال في أكتوبر تشرين الأول إنه أنهى مفاوضات الاندماج مع منافسه الأصغر بنك صحار بعد عجز الجانبين عن التوصل إلى اتفاق في مسائل معينة.