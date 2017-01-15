مقدمة 1-صافي ربح بنك قطر الوطني يرتفع 8.3% في الربع/4

(لإضافة تفاصيل)

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الأحد أن صافي ربح بنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج ارتفع 8.3 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

ويأتي ذلك بعد أن عزز البنك وضعة كأكبر بنك في الشرق الأوسط وافريقيا من حيث الأصول بعدما استكمل صفقة شراء فاينانس بنك التركي خامس أكبر البنوك الخاصة في تركيا مقابل 2.7 مليار يورو.

وساهم الاستحواذ على البنك التركي في زيادة صافي ربح البنك إلى 2.75 مليار ريال (755 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 2.54 مليار ريال في الفترة الموازية من 2015 وفقا لحسابات أجرتها رويترز من واقع البيانات المالية السنوية للبنك.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن يبلغ صافي الربح 2.99 مليار ريال في الربع الأخير في حين توقع بنك سيكو البحرين ربحا صافيا 3.44 مليار ريال.

وذكر بنك قطر الوطني انه يهدف أن يصبح "أحد البنوك الرائدة في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب شرق أسيا بحلول عام 2020" بعد تحقيق استراتيجيته بأن يصبح العلامة المميزة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بحلول 2017.

وبالإضافة إلى العمل في تركيا يتواجد البنك في أكثر من 30 دولة وله أنشطة في مصر ويمتلك حصة 23.5 في المئة في ايكوبنك انترناشونال الذي يعمل في أفريقيا.

وأنشطةالبنك في جنوب شرق اسيا محدودة لكنه أعلن في اغسطس آب 2016 أنه وافق على فتح فرع في الهند لتقديم خدمات مصرفية.