عمانتل تتحول للربحية في الربع/4

دبي 16 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلنت الشركة العمانية للاتصالات (عمانتل) اليوم الاثنين أنها تحولت للربحية في الربع الأخير من العام الماضي.

ووفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة بلغ صافي الربح 21.6 مليون ريال (56.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل خسائر 42.2 مليون ريال قبل عام.

وتوقعت المجموعة المالية هيرميس أن تحقق الشركة ربحا صافيا 29.2 مليون ريال بينما توقعت الخليجية بادر لأسواق المال أرباحا صافية 26.20 مليون ريال .