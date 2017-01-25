انخفاض صافي ربح قطر للتأمين 9% في الربع/4

دبي 25 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز أن شركة قطر للتأمين سجلت انخفاضا تسعة بالمئة في صافي الربح في الربع الرابع من العام اليوم الأربعاء.

وحققت الشركة صافي ربح 319.2 مليون ريال قطري (87.7 مليون دولار) في الشهور الثلاثة المنتهية يوم 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 350.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

واستندت حسابات رويترز لبيانات مالية في ظل غياب النتائج الفصلية.

وتوقعت هيرميس القابضة أن تحقق قطر للتأمين صافي ربح 306.70 مليون ريال.

وقالت قطر للتأمين في بيان للبورصة إن صافي الربح على مدار عام بلغ 1.03 مليار ريال مقابل 1.04 مليار ريال في العام السابق.