صافي ربح الكهرباء والماء القطرية ينخفض 13.8% في الربع/4

دبي 2 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات رويترز من واقع نتائج الأعمال التي أعلنتها شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الخميس انخفاض صافي ربح الشركة 13.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي ربح الشركة التي تحتكر خدمات المرافق في قطر بلغ 310 ملايين ريال في ثلاثة أشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 360 مليون ريال قبل عام.

وكانت المجموعة المالية هيرميس تتوقع وصول ربح الشركة إلى 386.1 مليون ريال بينما توقعت كيو.إن.بي للخدمات المالية ربحا قدره 388.2 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربحها في 2016 بأكمله بلغ 1.54 مليار ريال مقارنة مع 1.50 مليار ريال في العام السابق.