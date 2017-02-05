لمحة -سهم صناعات قطر يهوي بعد نتائج دون التوقعات وخفض التوزيعات

* الشركة أعلنت تراجع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 63 بالمئة إلى 230 مليون ريال (63.2 مليون دولار) بينما كان متوسط توقعات ثلاثة محللين استطلعت رويترز آراءهم 902.7 مليون ريال. ولم تذكر الشركة سببا للانخفاض الحاد.