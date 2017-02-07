صافي خسارة الخليج الدولية للخدمات القطرية يتفاقم في الربع/4

دبي 7 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع النتائج المالية التي أعلنتها شركة الخليج الدولية للخدمات القطرية أن صافي خسارة الشركة زاد في الربع الأخير من العام الماضي.

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي خسارة الشركة في الربع الذي انتهى في 31 ديسمبر كانون الأول بلغ 122.1 مليون ريال (33.5 مليون دولار) مقارنة مع خسارة 20.8 مليون ريال في الفترة ذاتها قبل عام.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة أن صافي ربحها في عام 2016 بأكمله هبط إلى 67 مليون ريال من 801 مليون ريال في السنة السابقة.

وقالت الشركة إن مجلس إدارتها أوصى بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد للسهم عن سنة 2016 دون تغيير يذكر عن التوزيعات النقدية الموصى بها في العام السابق.