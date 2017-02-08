صافي ربح المتحدة للتنمية القطرية يقفز 81% في الربع/4

دبي 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية التي أعلنتها الشركة المتحدة للتنمية القطرية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الشركة العقارية بنسبة 81 بالمئة في الربع الأخير من 2016.

وتشير حسابات رويترز إلى أن صافي ربح الشركة بلغ 171.4 مليون ريال (47.07 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 94.5 مليون ريال قبل عام.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن صافي ربح عام 2016 بأكمله بلغ 623 مليون ريال مقارنة مع 690 مليونا في 2015.

وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.25 ريال للسهم.

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