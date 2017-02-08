أرباح البنك الإسلامي الأدرني ترتفع 10.8% في 2016

عمان 8 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك الإسلامي الأردني أكبر مقرض إسلامي بالمملكة اليوم الأربعاء إن صافي ربحه خلال عام 2016 ارتفع 10.8 بالمئة إلى 54 مليون دينار (76.1 مليون دولار) مقارنة مع مستواه قبل عام.