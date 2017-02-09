صافي ربح انفستكورب البحرينية ينخفض 30% في النصف‭/‬1

دبي 9 فبراير شباط (رويترز) - سجل بنك انفستكورب للاستثمارات البديلة ومقره البحرين انخفاضا نسبته 30 بالمئة في صافي ربح النصف الأول من السنة المالية.

وقال البنك اليوم الخميس إن صافي الربح بلغ 35.6 مليون دولار في الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول انخفاضا من 50.9 مليونا قبل عام.

تأسس انفستكورب عام 1982 وهو واحد من أقدم شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط ويحظى بمكانة عالمية في مجال الاستثمار في العلامات التجارية الفاخرة مثل جوتشي وتيفاني آند كو لكنه بدأ في التوسع بقوة في قطاعات أخرى.