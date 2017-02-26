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الخليج للملاحة تمنى بخسائر في الربع/4

Sun Feb 26, 2017 6:42am GMT
 
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دبي 26 فبراير شباط (رويترز) - تحولت شركة الخليج للملاحة القطرية للخسارة في الربع الأخير من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية.

وتكبدت الشركة خسارة صافية 47.7 مليون ريال (13.1 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل أرباح 135.9 مليون قبل عام.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تحقق الخليج للملاحة أرباحا 142.4 مليون ريال.

وأعلنت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد أنها حققت ربحا صافيا في العام بالكامل بلغ 711 مليون ريال انخفاضا من 1.10 مليار ريال قبل عام. (إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
 
 